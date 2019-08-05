«عبد الجليل» يستعرض الخطة العامة والترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية

ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، الاثنين، مع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات الخطة العامة لكيفية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2018-2019 والترتيبات المتخذة بالخصوص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد مع رئيس و أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية برئاسة وكيل وزارة التعليم محمد نوير، وعضوية وكيل وزارة الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الحكم المحلي عبد الباري شنبارو، ومدير المركز الوطني للامتحانات الدكتور محمد البوعزي، ورئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الخطة الأمنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب الممتحنين وكذلك بحث أوجه التنسيق مع اللجان النوعية المكلفة بالإشراف العام والمباشر على عملية التحضير للامتحانات ومتابعة كافة الاجراءات ذات العلاقة، ووضع تصور عام لحماية المواقع التي ستجرى بها الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالبلديات وتحديد الطرق والمسارات التي تؤدي الى مواقع الامتحانات.