«عبد الجليل» يُعلن عن الترتيبات التي اتخذتها الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، عن الترتيبات التي اتخذتها الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري” 2018-2019 “، والتي تنطلق في الـ18 من أغسطس الجاري وسيتقدّم لها عدد 63.089 طالباً وطالبة منهم 51.286، بالقسم العلمي و11.803 بالقسم الأدبي من جميع المدارس العامة والخاصة وعلى مستوى 65 بلدية ومنطقة تعليمية داخل ليبيا.

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، رفقة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا والذي كان في مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية بأن الامتحانات ستُجرى أمام 215 لجنة إمتحانية.

وطمأن عبد الجليل أولياء أمور الطلبة بأن الامتحانات ستُجرى في أجواء جيدة تم الإعداد لها مسبقاً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تساعدهم على الأداء داخل قاعات الامتحان بكل أريحية بعيداً عن القلق والتوتر، وفق قوله.

وأكد إصرار الوزارة على تنظيمها داخل القاعات والمدرجات الجامعية على غرار التجربة المتميزة التي خاضتها الوزارة السنة الماضية والتي حققت أهدافها، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

كما أكد وزير التعليم تسجيل نحو 1800 طالب نازح بمنظومة الامتحانات وتسليم قرابة 53.810 خطوط هاتفية للطلاب أي ما يعادل نسبة 88% من العدد المستهدف.

وأشار عبد الجليل إلى الانتهاء من حصر المدارس التي لم تستكمل تدريس المقررات التعليمية من خلال تقرير اللجنة الفنية المعنية بمتابعة سير العمل بالخطة التعليمية الذي يفيد باستكمال المقررات الدراسية فيما نسبته 94% من إجمالي المؤسسات التعليمية وعدم استكمال المقررات فيما نسبته 6% فقط من المؤسسات التعليمية.

من جانبه أعلن وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، بأن وزارة الداخلية ستكون داعمة لهذا المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم من خلال الخطة الأمنية التي وضعت بتوفير الأمن للطلبة الممتحنين حتى تسير الامتحانات على أفضل ما يرام.

كما طمأن رئيس المركز الوطني للامتحانات الدكتور محمود البوعزي، الطلبة وأولياء الأمور بأن عملية التجهيز للامتحانات تسير وفق ما خطط لها، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح اتخذتها الوزارة لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق اهدافها.

من جهته قال رئيس لجنة المتابعة والإشراف الدكتور محمد العتوق، إن اللجنة ستقوم بمتابعة عمل اللجان النوعية طيلة أيام الامتحانات.

أما رئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح، أكد زيادة عدد 7000 طالب هذا العام وقامت بتكليف فرق عمل لتحوير بعض المواقع وتوزيع بعض اللجان على عدد من المدارس في بلديات طرابلس ومتابعتها.

هذا وأشاد رئيس جامعة مصراتة الدكتور فرج بوشعالة، بالخطوة التي اتخذتها وزارة التعليم لإجراء الامتحانات داخل الجامعة مؤكداً بأن جامعة مصراتة على جاهزية كاملة لإجراء الامتحانات واتخذت كافة الإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع اللجنة العليا والمركز العام للامتحانات.

كما أعلن وزير التعلم عن مقترح سيقدمه للمجلس الرئاسي بمنح استثناء من لائحة الامتحانات لهذا العام من شرط الرسوب في عدد 3 مواد أو أقل لدخول الدور الثاني بحيث يسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد مواد الرسوب، وذلك نظراً لظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.