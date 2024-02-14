عبد الملك الحوثي: أمريكا وبريطانيا فشلتا في تأمين مرور السفن نحو إسرائيل  

قال زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن عبد الملك الحوثي إن الجماعة “منعت السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور عبر خليج عدن خلال الأسبوع الماضي”.

ونقل التلفزيون اليمني عن الحوثي قوله في كلمة أمس “لقد فشل الأمريكي والبريطاني في تأمين مرور أي سفينة متجهة إلى إسرائيل، ولم يتمكنوا من حماية هذه السفن، ولم يعد بإمكانهم حماية حتى السفن الأمريكية والبريطانية وهذا انتصار حقيقي وكبير لنا”.

وتوعد الحوثيون منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بمنع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل، من المرور في خليج عدن، وهاجم مسلحون حوثيون مرارا سفنا تجارية ثبت بالفعل أنها متجهة إلى إسرائيل، كما هاجموا سفنا بريطانية وأمريكية، ردا على ضربات وجهها البلدان لقواعد الجماعة اليمينة.

وأضاف عبد الملك الحوثي “البرنامج الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني يسعى لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية… عملياتنا في البحر الأحمر هي عمليات مشروعة لمساندة أهل غزة ورفع الحصار والتجويع عنهم”.

ودفعت الهجمات العديد من الشركات إلى وقف المرور عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر كلفة حول القارة الأفريقية، كما نفذت طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات في اليمن في محاولة لثني الحوثيين عن موقفهم.