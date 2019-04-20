عبر تعديلات دستورية.. «السيسي» يسعى للبقاء حاكماً حتى 2030

بدأ المصريون السبت الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات دستورية ستسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030 بالإضافة إلى تعزيز دور الجيش. وفتحت لجان الإقراع في كافة أنحاء مصر أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية وعسكرية مشددة.

ونقل التلفزيون المصري لقطات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يدلي بصوته في منطقة مصر الجديدة.

وسيستمر الاستفتاء على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة حتى التاسعة مساء، وستُعلن النتائج في الـ27 من أبريل/نيسان الجاري، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.

ووافق مجلس النواب المتكون من 596 عضوا، على هذه التعديلات الثلاثاء الماضي بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.

هذا وستمنح التعديلات الرئيس صلاحيات تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”، بحسب نص التعديلات.