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عدل «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 9 ديسمبر 2019 - 16:56
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اجتماع موسع بين وزارة العدل وبعثة الإتحاد الأوروبي “اليوبام”. [عدل الوفاق]
عُقِد الاثنين بمقر ديوان وزارة العدل في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع بين فريق وزارة العدل المعني بتنسيق الدعم الفني الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي “اليوبام”.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع يأتي لمراجعة البرامج والأنشطة المتعلقة بالدعم الفني الدولي وتنسيق الجهود الدولية بما يكفل تحقيق أفضل النتائج.

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وخلص الاجتماع إلى أهمية عقد عديد اللقاءات بهدف الانتهاء من صياغة إستراتيجية شاملة لتلبية احتياجات الهيئات القضائية والعدلية والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الداعمة.

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