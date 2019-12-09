عدل «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع يأتي لمراجعة البرامج والأنشطة المتعلقة بالدعم الفني الدولي وتنسيق الجهود الدولية بما يكفل تحقيق أفضل النتائج.

وخلص الاجتماع إلى أهمية عقد عديد اللقاءات بهدف الانتهاء من صياغة إستراتيجية شاملة لتلبية احتياجات الهيئات القضائية والعدلية والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الداعمة.