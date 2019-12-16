عدل «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع هولندا

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، الاثني، بمكتبه بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا تيومرس لارس، ونائبته السيدة قابرييلا ميتز، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون ومستشار وزير العدل.

ورحب الوزير في مستهل اللقاء بالسفير ونائبته، وعبر عن تقديره لمستوى التعاون بين وزارة العدل ودولة هولندا، مشيداً بالدعم الذي تقدمه المملكة الهولندية لوزارة العدل، والذي كان آخره مشروع دعم القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبه عبر السفير عن سعادته بزيارة وزارة العدل وجدد التزام المملكة الهولندية بدعم حكومة الوفاق الوطني وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لوضع حل سياسي شامل.

وأكد السفير على استمرار برامج الدعم الهولندية الموجهة لتطوير مؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا.

هذا واستعرض الجانبان برامج الدعم القائمة والمستقبلية، وجددا الرغبة في استمرار هذا المستوى من التعاون وتطويره ليشمل برامج أخرى تشمل دعم مسار العدالة الانتقالية، وتطوير قدرات الجهاز القضائي للتعامل مع تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة.