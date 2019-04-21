عشرت القتلى والجرحى في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا

واستهدفت التفجيرات ثلاث كنائس في مناطق متفرقة بالبلاد وأربعة فنادق في العاصمة الاقتصادية كولومبو، وقال مسؤولون أن بعضها نفذها انتحاريون.

وأعلنت الحكومة حظر التجول في كولومبو وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب.

وقال المتحدث باسم الشرطة “روان جوناسيكيرا” للصحفيين:

”إجمالا لدينا معلومات من جميع المستشفيات عن وجود 207 قتلى. وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن فإن هناك 450 مصابا في المستشفيات“.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن الحكومة أعلنت اعتقال 8 أشخاص ويجري التحقيق معهم في ما إذا كانت لهم علاقات خارجية، وذلك بعد أن داهمت قوات الأمن أحد المنازل في العاصمة السريلانكية.