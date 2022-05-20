عضو لجنة المسار الدستوري في المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي لـ “عين ليبيا”: انطلقت الآن الجلسة النهائية لاجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة وتم التوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية وستكون هناك جلسة أخرى في بداية يونيو المقبل.