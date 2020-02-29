عقيد طيار محمد قنونو: قواتنا دمرت آليات لعناصر حفتر خلال محاولة تسلل إلى معسكر اللواء الرابع بالعزيزية

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:12
|الشروق
|07:36
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:04
|العشاء
|20:34
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:12
|الشروق
|07:36
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:04
|العشاء
|20:34
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:12
|الشروق
|07:36
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:04
|العشاء
|20:34
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:12
|الشروق
|07:36
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:04
|العشاء
|20:34
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:12
|الشروق
|07:36
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:04
|العشاء
|20:34
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:12
|الشروق
|07:36
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:04
|العشاء
|20:34
عاجل
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