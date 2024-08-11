«عقيلة صالح»: القوات المسلحة طوق النجاة وصمام حماية البلاد

هنأ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المستشار، خليفة حفتر، وكافة القيادات العسكرية ومنتسبي القوات المسلحة الليبية، بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي.

وأكد رئيس مجلس النواب، “أن المؤسسة العسكرية وفي ذكرى تأسيسها الـ (84) هي طوق النجاة وصمام حماية البلاد من كافة المؤامرات الخارجية والداخلية، إذ دحرت الإرهاب نيابة عن العالم، بفضل حنكة وحكمة قائدها العسكرية وشجاعة قياداتها وجنودها، الذين ضحوا بكل ما يملكون للدفاع عن وطننا ورحمة الله على شهدائنا الأبرار ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا”.

وشدد رئيس مجلس النواب، على “دعم المجلس كافة لجهود القوات المسلحة في الدفاع عن الأرض والعرض، مع تثمينه لكافة جهود القوات المسلحة في المشاركة في عملية إعادة إعمار الوطن”.

بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي؛ يتقدم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بآحر التهاني… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في السبت، ١٠ أغسطس ٢٠٢٤