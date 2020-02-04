على غرار هيئة الترفيه.. السعودية تستحدث 11 هيئة جديدة

السعودية احتضنت في الشهر الماضي العديد من الفعاليات الثقافية والموسيقية. [إنترنت]

أعلنت السعودية عن استحداث 11 هيئة جديدة، على غرار هيئة الترفيه التي تم استحداثها سابقاً.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن مجلس الوزراء قرر إنشاء هيئات (الأدب- النشر والترجمة- المتاحف والتراث- الأفلام- المكتبات- فنون العمارة- التصميم- الموسيقى،والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية- فنون الطهي- الأزياء).

وبموجب القرار تم تفويض وزير الثقافة الأميربدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود رئيس مجالس إدارات الهيئات، بممارسة اختصاصات تلك المجالس، لحين تشكيل مجلس إدارة لكل هيئة.

هذا وثمن الأمير السعودي القرار، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

الهيئات الثقافية تؤسس لبنية تحتية متينة لقطاعاتنا الثقافية، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ ثقافتنا.

يُشار إلى أن السعودية احتضنت في الشهر الماضي، العديد من الفعاليات الثقافية والموسيقية، حيث أحدث موسم الرياض نقلة نوعية وتحولا كبيرا في مفهوم السياحة الداخلية، بحسب مراقبين.