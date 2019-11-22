على قناة الحدث.. «محيسن» يدعو لمحاسبة «الكانيات» على جرائمهم

هاجم الإعلامي الليبي محمد محيسن، عناصر اللواء التاسع “الكانيات” المدعومة من حفتر.

وفي مقابلة تلفزيونية عبر قناة ليبيا الحدث الفضائية، قام محيسن بسرد تاريخي لبعض الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها عناصر الكانيات في مدينة ترهونة.

وقال محيسن ضمن حديثه في المقابلة، إن محسن الكاني كان يعمل في مقصف بمدرسة ابتدائية وكان محمد الكاني يعمل طباخ في شركة الواحة، وكانت لديهم سيارة نوع تويوتا 88 يقومون بتشغيلها بـ”كاشيك سبوله”، حسب قوله.

كما كشف محيسن عن قيام “الكانيات” بمصادرة أراضي وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى هجومهم واقتحامهم لعدد من الشركات والمؤسسات العامة.

ولفت الإعلامي الليبي إلى جرائم القتل العديدة التي ارتكبتها عناصر “الكانيات” في حق المواطنين بمدينة ترهونة.

هذا وأفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بانسحاب عناصر اللواء التاسع “الكانيات” من محاور القتال في طرابلس، إلى بوابة فم ملغة احتجاجًا على تهجم قناة الحدث الفضائية على محسن الكاني.