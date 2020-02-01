على متنها أسلحة وذخائر.. طائرة شحن عسكرية قادمة من الإمارات تهبط في بنغازي

الإمارات زودت حفتر خلال أسبوعين بـ3 آلاف طن من التجهيزات والمعدات العسكرية. [إيتاميل رادار]

أفاد موقع “إيتاميل رادار” بوصول طائرة شحن عسكرية من نوع “يوشن آي إل 76” إلى مطار بنينا في بنغازي، قادمة من الإمارات.

وكشف الموقع عن أن الطائرة غادرت مدينة بنغازي في ذات اليوم وتوقفت في الأردن؛ قبل أن تُعيد تحليقها باتجاه الإمارات.

وأشار إلى أن الطائرة كانت تحمل أسلحة وذخائر عسكرية.

يأتي ذلك في حين، كشف موقع “انتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي، الجمعة، عن تزويد الإمارات حفتر في ظرف أسبوعين بما يقرب من 3 آلاف طن من التجهيزات والمعدات العسكرية، وهو ما يعادل الدعم الذي قدمته له خلال العام الماضي.

وقال الموقع الفرنسي إن عملية التموين والنقل قامت بها الخطوط الجوية “جينس آير” المسجلة في كازاخستان، وتمت عن طريق طائرة “أنتونوف 124” التي يملكها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تحت مسمى شركة “مكاسيموس” للشحن الجوي، والتي يعتقد أنها شاركت في نقل معدات استخدمت في وقت سابق في حرب اليمن.

وأشار موقع “أنتلجنس أونلاين” إلى أن تعزيز الدعم الإماراتي لحفتر يأتي بالتزامن مع تشكيل الإمارات لما سمته خلية ليبيا لمتابعة الشأن الليبي.

ونوه الموقع الفرنسي بأن الدعم الروسي لحفتر صار رمزيا أكثر منه واقعيا بعد أن قلص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه له في سياق المفاوضات مع تركيا.