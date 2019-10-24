على هامش الملتقى الروسي الأفريقي.. «السراج» يلتقي رئيس الوزراء التونسي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الخميس، في مدينة سوتشي على هامش مؤتمر قمة أفريقيا – روسيا، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي ورئيس وفد بلاده إلى القمة يوسف الشاهد، بحضور عدد من المسؤولين التونسيين وأعضاء الوفد المرافق للسراج.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عن السراج تقدمه في بداية اللقاء بالتهنئة لرئيس الوزراء التونسي على نجاح العملية الانتخابية في تونس متمنياً لتونس التقدم والازدهار.