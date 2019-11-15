«عماري زايد» يترأس أولى اجتماعات لجنة هيكلة قطاع التعليم

ترأس عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف الدكتور” محمد عماري زايد”، الخميس، أولى اجتماعات لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم المُشكلة من قِبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الديوان، ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المُكلف، ونائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل اللجنة تتضمن الخطوات التي ستتخذها، ومراحلها الزمنية، بحسب ما أفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

كما تم التأكيد على أن لا يكون لإعادة الهيكلة تأثير على سير العملية التعليمية، وأوضاع الموظفين.

هذا ونص قرار المجلس الرئاسي الخاص بإعادة هيكلة قطاع التعليم على أن تكون هناك وزارتان إحداهما للتعليم العام، وأخرى للتعليم العالي، وأن تقدم اللجنة تقريرا بأعمالها خلال شهر من تشكيلها.