«عماري زايد» يجتمع مع رؤساء الجامعات

عقد عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف الدكتور “محمد عماري زايد”، اجتماعًا الاثنين، مع عدد من رؤساء الجامعات، بحضور وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات “إيمان بن يونس”، ووكيل شؤون التعليم العالي “أيمن القماطي”، ووكيل الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز، وبحضور مدير إدارة الجامعات الدكتور “طاهر بن طاهر” وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، تناول مطالب المعتصمين بالجامعات الليبية، حيث أكد الوزير حرصه على إيجاد حلول عاجلة للتعامل مع مطالب المعتصمين، لاسيما الاستحقاقات القانونية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كما أكد وزير التعليم على ضرورة التعجيل ببدء الدراسة ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عن تأخير العام الدراسي الحالي.

وأشار “عماري زايد” إلى ضرورة اعتماد الملاكات الوظيفية للجامعات وضرورة مساهمة رؤساء الجامعات في الهيكلية المقترحة للتعليم العالي خلال عملية إعادة الهيكلة الجارية حاليا، مؤكدا كذلك على أن العمل متواصل مع جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية لاستكمال المركبات الجامعية وتوفير متطلبات الجامعات.

وفي ختام الاجتماع اتفق الوزير مع الحضور على ضرورة تنظيم لقاءات دورية برؤساء الجامعات وعرض ملاحظاتهم وتقاريرهم عن سير أعمالهم، ومعالجة ما يواجهونه في الوقت الراهن من عراقيل.