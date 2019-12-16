«عماري زايد» يُواصل اجتماعاته مع مُراقبي التعليم

عقد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، اجتماعًا الاثنين، مع مراقبي التعليم ببلديات (زوراة- سرت- الجميل- القلعة- سوق الجمعة- الزاوية الغرب والرحيبات)، بحضور وكيل الوزارة ومدير إدارة التعليم الأساسي ومدير مكتب شؤون الوزارة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن هذا الاجتماع خُصِص لمتابعة سير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية التابعة لهم وتحديدًا المشاكل والصعوبات التي توجههم في أداء أعمالهم.

وشدّد الوزير على جملة من الملاحظات التي يجب القيام بها، أهمها تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي في الموعد المحدد والتنسيق مع مصلحة المرافق التعليمية في استلام نواقصهم من التجهيزات المدرسي، وكذلك مركز المناهج التعليمية في المطبوعات الأخرى، بالإضافة إلى متابعة توزيع الميزانية التشغيلية وصرفها من قِبل مدراء المدارس وفق البنود المعتمدة لصرفها.

هذا وتأتي سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير لمتابعة أوضاع المراقبات التعليمية في جميع جوانبها الإدارية والفنية والتربوية.