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«عماري زايد» يُوعز بصرف مكافآت لجان الإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 نوفمبر 2019 - 12:44
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شدّد “عماري زايد” على ضرورة مراجعة وتنظيم بيانات مكافآت اللجان. [وزارة التعليم]
أصدر وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، خلال لقاء جمعه، بعدد من مديري الإدارات بالوزارة تعليماته لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بصرف مكافآت لجان الإشراف على امتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الماضي 2018-2019.

وأشار وزير التعليم إلى ضرورة استكمال صرف مكافآت لجان امتحانات الشهادة الثانوية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة التعليم.

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كما شدّد “عماري زايد” على ضرورة مراجعة وتنظيم بيانات مكافآت اللجان والتأكد من صحتها وتدقيقها قبل المباشرة في عملية الصرف.

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