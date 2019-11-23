«عماري زايد» يُوعز بصرف مكافآت لجان الإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية

أصدر وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، خلال لقاء جمعه، بعدد من مديري الإدارات بالوزارة تعليماته لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بصرف مكافآت لجان الإشراف على امتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الماضي 2018-2019.

وأشار وزير التعليم إلى ضرورة استكمال صرف مكافآت لجان امتحانات الشهادة الثانوية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة التعليم.