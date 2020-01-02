عملية بركان الغضب تُعلن سيطرة قواتهم على مدرسة الفروسية ورئاسة الأركان بطريق المطار في طرابلس بعد طرد مسلحي حفتر

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 2 يناير 2020 - 19:36
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