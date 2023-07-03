عملية جنين.. الاحتلال يرتكب مجزرة بحق 3 فتية فلسطينيين مصابين

نشر التلفزيون الفلسطيني مشاهد مؤلمة لمجزرة إسرائيلية ارتكبت بحق 3 فتية فلسطينيين وهم ملقون على الأرض بعد إصابتهم برصاص الاحتلال في أحد أزقة مخيم جنين.

ولاحقا، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّها تمكنت بعد عدة ساعات من نقل المصابين وهم الفتية الـ3 إلى مستشفى ابن سينا، مشيرة إلى أنّ هم في حالة حرجة.

وبثت منصات فلسطينية مشاهد من مواجهات واشتباكات عنيفة مستمرة حتى اللحظة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في أطراف مخيم جنين.

في سياق العملية التي ينفذها الاحتلال، نشرت صفحات إخبارية فلسطينية مشاهد قالت إنّها لقناصة تابعين لقوات الاحتلال داخل مبنى إداري في مدينة جنين.

ويظهر الفيديو قيام أحد جنود الاحتلال بهدم جزء من جدار المبنى بواسطة مطرقة حتى يتمكن من نصب قناصة في موقع يصعب على المقاومين الكشف عنه.