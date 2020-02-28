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عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي: إصابة امرأة وتضرر عدد من المنازل قرب شارع السلام نتيجة سقوط قذائف عشوائية

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 28 فبراير 2020 - 14:39
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