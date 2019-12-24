عميد بلدية تاجوراء: حفتر ارتكب مجزرة جديدة في تاجوراء بقصفه منزلا في خلة فارس استشهد فيه 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين في قصف على محل خضار بمنطقة الباعيش.

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 ديسمبر 2019 - 16:44
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