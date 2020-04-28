عناصر حفتر تستهدف بأكثر من 50 صاروخ غراد منازل المواطنين بمدينة مسلاتة، وأنباء عن وقوع إصابات و أضرار بالأحياء السكنية في المدينة

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:50
|الشروق
|06:23
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:47
|العشاء
|21:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:50
|الشروق
|06:23
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:47
|العشاء
|21:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:50
|الشروق
|06:23
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:47
|العشاء
|21:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:50
|الشروق
|06:23
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:47
|العشاء
|21:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:50
|الشروق
|06:23
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:47
|العشاء
|21:17
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:50
|الشروق
|06:23
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:47
|العشاء
|21:17
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