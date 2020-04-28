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عناصر حفتر تستهدف بأكثر من 50 صاروخ غراد منازل المواطنين بمدينة مسلاتة، وأنباء عن وقوع إصابات و أضرار بالأحياء السكنية في المدينة

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 02:59
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