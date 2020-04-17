عاجل

عناصر حفتر تستهدف مصحة رويال التخصصية بطريق الشوك في طرابلس وفرق الإنقاذ تقوم بإخلاء المرضى

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 17 أبريل 2020 - 17:09
حجم الخط
طباعة

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق