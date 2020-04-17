عناصر حفتر تستهدف مصحة رويال التخصصية بطريق الشوك في طرابلس وفرق الإنقاذ تقوم بإخلاء المرضى

اقترح تصحيحاً
عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:05
|الشروق
|06:35
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:39
|العشاء
|21:09
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:05
|الشروق
|06:35
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:39
|العشاء
|21:09
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:05
|الشروق
|06:35
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:39
|العشاء
|21:09
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:05
|الشروق
|06:35
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:39
|العشاء
|21:09
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:05
|الشروق
|06:35
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:39
|العشاء
|21:09
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:05
|الشروق
|06:35
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:39
|العشاء
|21:09
اترك تعليقاً