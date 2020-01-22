عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأربعاء، 22 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:10
|المغرب
|18:30
|العشاء
|20:00
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:10
|المغرب
|18:30
|العشاء
|20:00
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:10
|المغرب
|18:30
|العشاء
|20:00
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:10
|المغرب
|18:30
|العشاء
|20:00
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:10
|المغرب
|18:30
|العشاء
|20:00
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:08
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:10
|المغرب
|18:30
|العشاء
|20:00
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