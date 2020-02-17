عودة طائرة الخطوط الليبية بعد إقلاعها إلى مطار معيتيقة جراء تعرض المطار للقصف

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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:24
|الشروق
|07:49
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:54
|العشاء
|20:24
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:24
|الشروق
|07:49
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:54
|العشاء
|20:24
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:24
|الشروق
|07:49
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:54
|العشاء
|20:24
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:24
|الشروق
|07:49
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:54
|العشاء
|20:24
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:24
|الشروق
|07:49
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:54
|العشاء
|20:24
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:24
|الشروق
|07:49
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:54
|العشاء
|20:24
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