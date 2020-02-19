ليبيا

غرفة طوارئ مصراتة تُدين خطف أبناء المدينة على الهوية

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 18:33
حجم الخط
طباعة
ليبيا

أدانت غرفة الطوارئ الخاصة مصراتة واستنكرت، عمليات الخطف والقتل التي تطال أبناء المدينة الهوية، من قِبل من وصفتهم بـ”عصابات الغدر والخيانة” بمدينة ترهونة من داخل مدينة مسلاتة والقره بوللي، وذلك في إشارة لعناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر.

وفي بيان لها الأربعاء تحصلت عين ليبيا على نسخة منه، أشارت الغرفة إلى جريمة الخطف والقتل التي ارتكبتها عناصر “الكانيات” بحق 3 أشخاص مدنيين من مدينة مصراتة، وإلقائهم على قارعة الطريق يوم الـ14 من فبراير الجاري.

محتوى ذو صلة
مناقشة التجهيزات الأمنية لاحتفالات ثورة 17 فبراير

وحمَّلت غرفة الطوارئ الخاصة المجلس الرئاسي ووزارتي العدل والداخلية كامل المسؤولية تجاه هذه الأعمال الإجرامية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد هذه العصابات.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

Send this to a friend