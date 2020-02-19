غرفة طوارئ مصراتة تُدين خطف أبناء المدينة على الهوية

أدانت غرفة الطوارئ الخاصة مصراتة واستنكرت، عمليات الخطف والقتل التي تطال أبناء المدينة الهوية، من قِبل من وصفتهم بـ”عصابات الغدر والخيانة” بمدينة ترهونة من داخل مدينة مسلاتة والقره بوللي، وذلك في إشارة لعناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر.

وفي بيان لها الأربعاء تحصلت عين ليبيا على نسخة منه، أشارت الغرفة إلى جريمة الخطف والقتل التي ارتكبتها عناصر “الكانيات” بحق 3 أشخاص مدنيين من مدينة مصراتة، وإلقائهم على قارعة الطريق يوم الـ14 من فبراير الجاري.

وحمَّلت غرفة الطوارئ الخاصة المجلس الرئاسي ووزارتي العدل والداخلية كامل المسؤولية تجاه هذه الأعمال الإجرامية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد هذه العصابات.

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