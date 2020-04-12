غرفة عمليات سرت الجفرة تُطالب كافة منتسبيها الالتحاق بتمركزاتهم لصد هجوم عناصر حفتر

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:12
|الشروق
|06:41
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:36
|العشاء
|21:06
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:12
|الشروق
|06:41
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:36
|العشاء
|21:06
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:12
|الشروق
|06:41
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:36
|العشاء
|21:06
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:12
|الشروق
|06:41
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:36
|العشاء
|21:06
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:12
|الشروق
|06:41
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:36
|العشاء
|21:06
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:12
|الشروق
|06:41
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:36
|العشاء
|21:06
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