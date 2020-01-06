غسان سلامة: إحدى الدول الداعمة لحفتر ربما تكون هي من نفذت الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 يناير 2020 - 20:25
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جمال

كذب وتزوير انتم تعلمون علم اليقين أن من نفد الضربه هو الكلب غنيوه
الله ينتقم منه ومنكم

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1 ساعة مضت
مفاجأة كبيرة بانتظار ميلشيات يهود الدونما بليبيا .

مفاجأة كبيرة بانتظار ميلشيات يهود الدونما بليبيا ……..؟؟
ستكون هناك عمليات أنزال خلف خطوط الميلشيات على طول الساحل الليبي من سرت الى عند زوارة من خلال رجال الصاعقة الليبية بالأضافة تقدم جميع القوات البرية على كافة المحاور البرية والبحرية والجوية بدعم شعبي … لقد أنتهت كافة الأستعدادات العسكرية … بالأضافة الى المفاجأة يوم 2/2/2020 م غير 17/2/2011م في انتظار الماسوني أرذوغان واعوانها في ليبيا … ترامب عندما قال أهداف ثقافية يعني قدام الحضارات وفقاً لنظرية هنتجون يامسيخ الدجال أستعد للعد العكسي أنت والسامري … وكل شئ يتغير في العالم كله ليس في ليبيا فقط.

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11 دقيقة مضت