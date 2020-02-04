غوتيريش: هناك معلومات عن طائرات مُسيَّرة من الإمارات تُستخدم في ليبيا وتحركات لقوات من مصر وتركيا ومرتزقة من السودان وعناصر تتبع شركة روسية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 فبراير 2020 - 18:46
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