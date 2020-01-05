فائز السراج: المجلس الرئاسي مجتمع الآن لمناقشة قطع العلاقات مع الإمارات

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأحد، 05 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:56
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:56
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:56
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:56
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:56
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:56
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
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