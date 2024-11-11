فتح باب الترشح في نقابتي «النهر لتصنيع الأنابيب» و«التفتيش والتوجيه التربوي»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب المكتب التنفيذي لنقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء اعتبارا من الثلاثاء القادم خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان على فيسبوك أن، “فتح باب الترشح (بالنظام الفردي) للتنافس على منصب رئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 / 11 / 2024 ولمدة سبعة أيام عمل”.

وأضافت، “تُقدم طلبات الترشح إلى مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي الكائن مقره بمدينة بنغازي طريق الهوارى النواقية علي بعد( 2كلم ) من جزيرة دوران مصنع الإسمنت باتجاه الغرب إلى منطقة النواقية، أثناء ساعات دوام العمل الرسمية”.

وكانت أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات ، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة “لعملية انتخاب نقابة التفتيش والتوجيه التربوي ( انتخاب النقابة العامة ).

وأضافت ، “وذلك من خلال فتح باب الترشح ( بنظام القائمة ) للتنافس على منصب رئاسة وعضوية النقابة العامة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة سبعة أيام عمل، حيث تُقدم طلبات الترشح إلى اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بمقرها الكائن بالإدارة العامة للمفوضية، الكائن بطرابلس طريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، أثناء ساعات دوام العمل الرسمية”.