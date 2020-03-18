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فرض حظر التجول في المنطقة الشرقية من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً باستثناء سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة وما في حكمها

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 18 مارس 2020 - 15:14
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