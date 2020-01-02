فرنسا لن تقوم بتسليم كارلوس غصن في حال دخوله أراضيها

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 2 يناير 2020 - 11:03
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن