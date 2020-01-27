فيديو.. الصين تُجهز مستشفى خلال 6 أيام لعلاج مرضى فيروس “كورونا” الجديد

قدرة فيروس “كورونا” على الانتقال تزداد قوة. [أ ف ب]

بدأت الصين الجمعة، إقامة مستشفى جديد بمدينة ووهان لتقديم العلاج للمصابين بفيروس “كورونا” الجديد، حيث من المقرر استكمال العمل في المنشأة الجديدة بسعة ألف سرير، في غضون ستة أيام، بحسب ما أفادت شبكة “الجزيرة”.

يأتي ذلك في حين أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الجيش الصيني أرسل إلى ووهان أطباء عسكريين وعاملين آخرين في المجال الطبي، كما بدأ في ووهان بناء مستشفى ثان يُتوقع أن تنتهي أعمال بنائه في غضون 15 يوما.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأحد، إن قدرة فيروس “كورونا” على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص، وأودى بحياة 56 آخرين في الصين وحدها.

يُشار أن الفيروس الذي يعتقد أنه نشأ أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان وسط البلاد كان يبيع أصنافا برية غير مرخصة، انتقل إلى مدينتي بكين وشنغهاي. وأعلنت هونغ كونغ ست حالات إصابة مؤكدة.

وقال رئيس بلدية ووهان زو زيانوانغ، إنه يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بالمرض.

وأبلغ زو زيانوانغ الصحفيين بأن المدينة ستكثف جهودها لبناء مستشفيات متخصصة للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن الضغط على المستلزمات الطبية مثل السترات الواقية والأقنعة والنظارات قد خف إلى حد كبير.