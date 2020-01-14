فيديو.. صحفي مؤيد لـ«حفتر»: طز في حكومة الجزائر!

الرئيس الجزائري أكد في أكثر من مناسبة رفض بلاده للعدوان على العاصمة طرابلس. [أ ف ب]

أثارت تصريحات الكاتب والصحفي الليبي المؤيد لحفتر “كامل المرعاش”، ردود فعل واسعة واستكارا واستهجاناً واسعين في الشارع الجزائري.

وفي برنامج تلفزيوني عبر قناة “فرانس24″، تطاول “المرعاش” على الجزائر وحكومتها بسبب موقفها المعلن والرافض لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس.

ودافع “المرعاش” خلال مداخلته عن خليفة حفتر، زاعماً أنه قائد لما وصفه بـ”الجيش الوطني”، ويمثل إرادة الليبيين، على حد تعبيره.

ونوه بأن التقييم الجزائري للأزمة الليبية لا يعنيه في شيء، وقال:

عركة بين #كامل_المرعاش وصحفي جزائري بعد أن قال أن الجزائر لن تسمح بتواجد مصري إماراتي على الحدود الجزائرية و #حلاوتا يعتبر في الجزائر مجرم حرب والحكومة والمعارضة تعتبره خطر على الأمن القومي الجزائري، ليرد عليه المرعاش طز في الحكومة الجزائرية و طز في #تبون Gepostet von ‎حمزة الليبي‎ am Dienstag, 14. Januar 2020

يُشار أن الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، أكد في أكثر من مناسبة رفض بلاده للعدوان على العاصمة طرابلس، قائلاً إنها خط حمر بالنسبة لهم.

ودعت الجزائر إلى وقف التصعيد وتفعيل الحل السياسي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة.

هذا وأجرى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال زيارته للعاصمة الجزائرية في وقت سابق الشهر الجاري، لقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تجاوز الأزمة الراهنة، إلى جانب عدد من ملفات التعاون المشترك.

وأكد تبون على دعم بلاده لحكومة الوفاق، وأنها تقف دائما إلى جانب الأشقاء الليبيين، وستكثف جهودها لإنهاء الأزمة الليبية.

ووصف الرئيس الجزائري، العاصمة طرابلس بالخط الأحمر، مدينا حادثة استهداف الكلية العسكرية بطرابلس التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

من جانبه، أعرب السراج عن شكره لموقف الرئيس الجزائري الحريص على أمن واستقرار ليبيا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيشارك في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا.

وقالت الرئاسة في بيانن الثلاثاء، أن تبون تلقى مساء الاثنين مكالمة هاتفية حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي وجهت له دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، موضحة أن الرئيس تبون قبل الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى إلى دولة أجنبية الأولى للرئيس تبون منذ انتخابه في 12 ديسمبر الماضي.