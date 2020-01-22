فيديو.. «ماكرون» يطرد الشرطة الإسرائيلية من كنيسة في القدس الشرقية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للقدس المحتلة. [رويترز]

وقعت مشادة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، خلال زيارته للمدينة القديمة بالقدس المحتلة.

وظهر ماكرون في مقطع فيديو غاضباً ومعلناً رفضه دخول الحراس الإسرائيليين معه إلى كنيسة القديسة حنّة بالقدس.

الرئيس الفرنسي يطرد عناصر الشرطة الإسرائيلية في القدس ويرفض مرافقتهم له خلال جولته. pic.twitter.com/CIdi7s50T1 — Hassan khawaji (@Hassan_khawaji) January 22, 2020

في شجار حاد…ماكرون يطرد الشرطة الإسرائيلية من كنيسة في القدس الشرقية في شجار حاد…ماكرون يطرد الشرطة الإسرائيلية من كنيسة في القدس الشرقيةشاهدوا تغطية وصول زعماء أكثر من أربعين دولة إلى القدس في #مسائية_DW غداً… Gepostet von ‎DW عربية‎ am Mittwoch, 22. Januar 2020

وبحسب ما أفادت به قناة “كان” الفرنسية، تُعتبر كنيسة القديسة حنّة في القدس “أرضاً فرنسية”.

وخاطب الرئيس الفرنسي الحراس قائلاً:

على كل شخص أن يلتزم بالقانون، ظلَّت هذه القوانين لقرون، ولن تتغير معي، على الجميع احترام القانون.

وأضاف مخاطباً أحد الحراس:

لم يعجبني ما فعلته أمامي، اخرُج من فضلك.

يُشار أن كنيسة القديسة حنّة (الصلاحية)، هي واحدة من الكنائس الصليبية النموذجية الواقعة شمال المسجد الأقصى، على يمين الداخل إلى القدس القديمة من باب الأسباط.