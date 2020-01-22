في حادثة متكررة.. شاب سوري «يُفجر» نفسه وحبيبته بعد رفض أهلها الزواج بها

تحدثت تقارير إعلامية رسمية عن انتشار ظاهرة الجرائم العاطفية في محافظة السويداء. [سكاي نيوز]

أقدم شاب سوري على تفجير نفسه وفتاة يحبها بقنبلة يدوية، في حادثة تكررت لعدة مرات في مدن سوريا. وبحسب ما أفادت شبكة “السويداء 24″، فإن شابا يبلغ من العمر 23 عاماً، أقدم على تفجير نفسه بواسطة قنبلة يدوية، بجانب الشابة “حنان عبد الله أبو فخر”، الاثنين، في محافظة السويداء جنوبي البلاد. وحدث ذلك عندما كانت حنان البالغة من العمر 22 عاما، عائدة من الجامعة ومرت بجانب منزل الشاب “حافظ نزار أبو فخر”، الذي يقع بالقرب من منزلها، ليفجر الأخير قنبلة يدوية كانت بحوزته.

يُشار أن حافظ تقدم لخطبة حنان عدة مرات، وتم “رفضه”، وعندما علم الشاب بأن محبوبته حنان على وشك الخطوبة من شاب أخر، قرر أن ينفذ جريمته التي وقعت في قرية كفر اللحف بريف السويداء الغربي.

يأتي ذلك في حين، شهد العام الماضي، جريمة مشابهة في محافظة السويداء، عندما أقدم شاب يدعى رامي خالد حذيفة، على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل وليد صادق في بلدة الكفر.

جاء ذلك بعد أن عرض الشاب اليافع الذي يبلغ من العمر 19 عاما، الزواج على الفتاة بيسان (17 عاما) مرات عدة، غير أن طلبه جوبه بالرفض من قِبل عائلة الفتاة.

وقرر رامي حينئذ التوجه إلى منزل بيسان، ودخله، ثم فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته داخل البيت.

ونُقِل على إثر ذلك، رامي وبيسان إلى المستشفى وقد فارقا الحياة إثر إصابات خطيرة تعرضا لها، أما والدة الفتاة فدخلت مصابة بجروح متفاوتة، حيث نقلت إلى قسم العناية المشددة لإجراء الإسعافات اللازمة لها.

وكان رجل قد قتل وأُصيب آخرون بانفجار قنبلة يدوية في حي الجمهورية بمدينة اللاذقية على الساحل السوري في سبتمبر من العام المنصرم.



وذكرت وسائل إعلام حينئذ، أن شجاراً حصل بين الرجل وزوجته لأسباب غير واضحة، مما استدعى تدخل جارهم لفك النزاع بينهما، حيث قام الزوج بفتح قنبلة وانفجرت بهم داخل المنزل.



وفي سياقٍ ذي صلة، تحدثت تقارير إعلامية رسمية عن انتشار ظاهرة الجرائم العاطفية وجرائم قتل أخرى في محافظة السويداء، وغيرها من المحافظات السورية، مرجعة أسبابها إلى “فوضى انتشار الأسلحة” بين المواطنيين، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ نحو 9 أعوام.