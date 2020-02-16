في ذكرى الثورة.. مجلس النواب يُؤكد تصديه لعسكرة الدولة وإعادة «الدكتاتورية»

تقدم مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بأحر التهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير.

وفي بيان له، الأحد، تحصلت عين ليبيا على نسخة منه، قال المجلس إن الثورة بذل الشهداء من أجلها أرواحهم الطاهرة لأجل إسقاط الدكتاتورية وحكم الفرد، ولبناء الدولة المدنية التي يحكمها القانون ويسودها العدل وتقودها المؤسسات، بحسب البيان.

وأضاف مجلس النواب: “ةإذ يهنئ مجلس النواب الشعب الليبي بهذه المناسبة ونحن نمر بظروف عصيبة، فإننا كنواب عنه ومملثين له، نغتنم هذه الذكرى لنجدد العهد بالتزامنا المطلق بواجبنا الوطني ومسؤوليتنا التاريخية لبناء الدولة التي ينشدها وبذل من أجلها تضحيات عظيمة، دولة العدل والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.

وأكد المجلس عزمه على المضي قدماً لتحقيق أهداف ثورة الشعب الليبي، والتصدي لمشروع عسكرة الدولة وإعادة الدكتاتورية، ومصادرة حق الشعب في تقرير مصيره.

كما أكد مجلس النواب على أن مبادئ ثورة فبراير والتضحيات التي بُذلت من أجلها ليست للمساومة وليست عرضة للتفريط، وأن القيم التي جاءت بها تحظى بالسمو والرفعة والإلزام.

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