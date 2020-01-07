في زيارة مُفاجئة.. «بوتين» يصل دمشق ويلتقي «الأسد»

أعلن الكرملين، الثلاثاء، عن وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة مفاجئو التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، إن بوتين التقى الأسد في مقر تجميع القوات الروسية بدمشق، فيما قال الكرملين إن الرئيس الروسي تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف عدداً من المناطق السورية.
من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى زيارة مفاجئة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.
وأضاف بيسكوف للصحفيين:
توجه الرئيس الروسي من المطار إلى مقر فريق القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية، وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد، واستمع الرئيسان إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد.
وتابع:
أشار بوتين خلال حديثه مع الأسد أنه الآن يمكن القول بكامل الثقة أنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية وحدة الأراضي للبلد،، وبوتين قد أشار إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق”.
وأشار بيسكوف إلى أن الأسد شكر بوتين على الزيارة، وقال:
الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا.
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