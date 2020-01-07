في زيارة مُفاجئة.. «بوتين» يصل دمشق ويلتقي «الأسد»

أعلن الكرملين، الثلاثاء، عن وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة مفاجئو التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، إن بوتين التقى الأسد في مقر تجميع القوات الروسية بدمشق، فيما قال الكرملين إن الرئيس الروسي تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف عدداً من المناطق السورية.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى زيارة مفاجئة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.