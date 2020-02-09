قادمة من المنطقة الشرقية.. ضبط شاحنة مُحملة بالمخدرات وشراب «ويسكي»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاحنة حاولت المرور من بوابة دوفان الرابطة بين مدينتي مصراتة وبني وليد على متنها كمية المخدرات.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الشاحنة القادمة من مدينة بني وليد كان على متنها كمية تُقدر بنحو 40 كيلو من مادتي الهروين والكوكايين، و40 صندوق من شراب “وسكي”، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير جداً، وتم تسليم الكمية المحتجزة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

هذا وكانت الشاحنة قادمة من المنطقة الشرقية قبل أن تتخذ طريق بني وليد وثم اتجهت إلى بوابة دوفان لمحاولة المرور من هناك، وإثر الاشتباه بالشاحنة وسائقها تمت عملية التفتيش والعثور على المخدرات.

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