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قبل تهريبها خارج طرابلس.. الأجهزة الأمنية تضبط قطعيتن أثرية ومخطوطة تاريخية

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أكتوبر 2019 - 20:18
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ضبط قطعتين أثريتين ومخطوطة قبل تهريبها من طرابلس. [داخلية الوفاق]
تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس، الخميس، من ضبط قطع أثرية ومخطوطة تاريخية كانت بصدد التهريب والبيع في الخارج.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أعضاء مكتب تحريات أبو سليم ومكتب تحريات الإدارة التابعين للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتنسيق والتعاون مع مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، تمكنوا من ضبط قطعتين أثريتين ومخطوطة تاريخية قبيل تهريبها خارج العاصمة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.

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