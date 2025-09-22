قبيل لقاء أردوغان وترامب.. تركيا تلغي الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية

أعلنت الجريدة الرسمية في تركيا الاثنين إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة عام 2018 على واردات بعض المنتجات الأميركية، في خطوة تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة.

وشملت الرسوم الجمركية الملغاة منتجات متنوعة، منها سيارات الركاب والفواكه والأرز والتبغ وبعض المشروبات الكحولية، إلى جانب أنواع محددة من الوقود الصلب والمنتجات الكيميائية.

وكانت تركيا فرضت هذه التعرفات في 2018 ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات تركية خلال فترة ولايته الأولى.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان هذا الأسبوع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين أنقرة وواشنطن بعد سنوات من التوتر الاقتصادي والسياسي.