قتلى في اشتباكات بين الجيش الباكستاني والهندي على حدود البلدين

أعلن الجيش الباكستاني، الخميس، عن سقوط 3 من عناصره، في اشتباكات على خط السيطرة الفاصل مع الهند قرب إقليم جامو كشمير، الذي يضم غالبية مسلمة وأعلنت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لسكانه.

من جانبها أشارت وسائل إعلام هندية، إلى أن 5 جنود هنود قتلوا في المقابل بنيران الجيش الباكستاني، خلال الاشتباكات التي وقعت الخميس للمرة الأولى بعد إعلان إلغاء الحكم الذاتي.

يُشار أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حذر في وقت سابق، مما أسماه مذبحة سربرنيتسا جديدة، بسبب قرار الهند المتعلق بكشمير.

وقال خان:

أريد أن أحذر المجتمع الدولي أنه في حال السماح بهذا الأمر، فإن التطورات ستؤدي إلى تداعيات وردود فعل قاسية ستؤدي إلى حلقات من التطرف والعنف في العالم الإسلامي.

وأشار رئيس وزراء باكستان إلى أن وجود جنود إضافيين في المنطقة، والقيود المفروضة على مسلمي الإقليم، مثال على التطهير العرقي، الذي مارسته حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضد المسلمين في ولاية غوجارات، وفق قوله.

هذا وشهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم، الأسبوع الماضي، احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية في 5 أغسطس الجاري مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.