الرئيسية | عربي ودولي

قتلى وجرحى في إطلاق نار بألمانيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 24 يناير 2020 - 16:53
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
تُشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة مرتبطة بعلاقة شخصية. [أرشيف/أ ف ب]

أفادت الشرطة الألمانية بسقوط جرحى جراء إطلاق نار في بلدة “روم أم زي” الواقعة بولاية بادن-فورتمبيرغ، ورجحت وقوع قتلى.

يأتي ذلك في حين قالت وكالة “رويترز” إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في الواقعة.

وأعلنت الشرطة في تغريدة عبر تويتر، اعتقال مشتبه به بعد عملية تمشيط في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

محتوى ذو صلة
طائرات قطرية تحط في الخرطوم وشكر سوداني على الدعم

وبحسب الشرطة، تُشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة مرتبطة بعلاقة شخصية، واستبعدت وجود ضالعين آخرين في القضية.

وقالت السلطات إن عملية شرطية كبرى تجري في المنطقة، وتم نشر عدد من الشرطيين في المنطقة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن