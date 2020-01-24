قتلى وجرحى في إطلاق نار بألمانيا

تُشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة مرتبطة بعلاقة شخصية. [أرشيف/أ ف ب]

أفادت الشرطة الألمانية بسقوط جرحى جراء إطلاق نار في بلدة “روم أم زي” الواقعة بولاية بادن-فورتمبيرغ، ورجحت وقوع قتلى.

يأتي ذلك في حين قالت وكالة “رويترز” إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في الواقعة.

وأعلنت الشرطة في تغريدة عبر تويتر، اعتقال مشتبه به بعد عملية تمشيط في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

وبحسب الشرطة، تُشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة مرتبطة بعلاقة شخصية، واستبعدت وجود ضالعين آخرين في القضية.

وقالت السلطات إن عملية شرطية كبرى تجري في المنطقة، وتم نشر عدد من الشرطيين في المنطقة.