قتلى وجرحى في صفوف عناصر حفتر في استهداف تجمع للمشاة بشارع المطبات

عين ليبيا | نُشر السبت، 8 فبراير 2020 - 17:21
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