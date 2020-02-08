قتلى وجرحى في صفوف عناصر حفتر في استهداف تجمع للمشاة بشارع المطبات

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 08 فبراير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:23
|المغرب
|18:46
|العشاء
|20:16
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:23
|المغرب
|18:46
|العشاء
|20:16
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:23
|المغرب
|18:46
|العشاء
|20:16
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:23
|المغرب
|18:46
|العشاء
|20:16
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:23
|المغرب
|18:46
|العشاء
|20:16
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:23
|المغرب
|18:46
|العشاء
|20:16
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