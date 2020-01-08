قتلى وجرحى من مسلحي حفتر في ضربات جديدة لطيران بركان الغضب على مناطق بويرات الحسون ووادي زمزم والمحطة البخارية بسرت

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأربعاء، 08 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:58
|المغرب
|18:17
|العشاء
|19:47
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:58
|المغرب
|18:17
|العشاء
|19:47
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:58
|المغرب
|18:17
|العشاء
|19:47
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:58
|المغرب
|18:17
|العشاء
|19:47
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:58
|المغرب
|18:17
|العشاء
|19:47
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:14
|العصر
|15:58
|المغرب
|18:17
|العشاء
|19:47
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