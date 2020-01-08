قتلى وجرحى من مسلحي حفتر في ضربات جديدة لطيران بركان الغضب على مناطق بويرات الحسون ووادي زمزم والمحطة البخارية بسرت

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 8 يناير 2020 - 14:59
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