قصف جوي يستهدف مدينة أوباري

تعرضت مدينة أوباري في الجنوب الليبي، فجر اليوم الأحد، لـ4 ضربات جوية، نفذتها طائرة بدون طيار، بحسب ما أفادت مصادر محلية من المدينة.

ولم يصدر حتى الآن، أي بيانات من قِبل السلطات الليبية بشأن الضربات.

وبحسب ما نقلت مصادر إعلامية عن مصدر طبي بمستشفى أوباري، لم تصل أي إصابات للمستشفى حتى الآن نتيجة القصف الذي استهدف المدينة فجر اليوم

من جانبه قال رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان في تغريدة على تويتر، إنه في إطار التأكيد على عدم السماح للجماعات الإرهابية العابرة للحدود بالتمركز و العمل في ليبيا، فإن عملية عسكرية فجر اليوم استهدفت خلية إرهابية كانت متمركزة ومستترة في مدينة أوباري، جنوب غرب ليبيا.

وأشار بن عثمان إلى أن جاءت العملية نتيجة تعاون استخباراتي ليبي دولي، وفق قوله.

في إطار التأكيد على عدم السماح للجماعات الإرهابية العابرة للحدود بالتمركز و العمل في ليبيا ، عملية عسكرية فجر اليوم استهدفت خلية إرهابية كانت متمركزة و مستترة في مدينة #أوباري ، جنوب غرب ليبيا .

العملية نتيجة تعاون استخباراتي ليبي / دولي . — noman benotman (@nbenotman) March 14, 2021

وقال مصدر مسؤول محلي من أوباري، إن الضربات استهدفت نقاطا مختلفة، يرجح قربها من مركز المدينة، إلا أنه لم يتم تحديدها على وجه الدقة حتى الساعة 06:50 ت غ.

وأضاف المصدر لوكالة “الأناضول” للأنباء، أن الضربة الأولى وقعت عند الساعة الرابعة فجراً (02:00 ت غ) والأخيرة عند الساعة السابعة (05:00 ت غ)، فيما كانت الضربتان الباقيتان بينهما.

وأشار إلى أن أصوات الطيران كانت مسموعة بأجواء المدينة، منذ غروب شمس السبت، واستمرت حتى تنفيذ الضربات، بينما غابت بعد ذلك.

ورجح المصدر، أن تكون الضربات من تنفيذ القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، حيث سبق لها تنفيذ ضربات شبيهة بالمدينة، لكنه لفت إلى أنها المرة الأولى التي تنفذ فيها 4 ضربات متتالية.

وفي 24 مارس 2018، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مقتل “إرهابيين اثنين” في غارة جوية قرب بلدة أوباري، جنوبي ليبيا، بتنفيذ من “أفريكوم”.

كما أعلنت “أفريكوم” في 25 يوليو 2018، مسؤوليتها عن قتل 11 عنصرا من تنظيم القاعدة، في ضربة بطائرة دون طيار، قالت إنها استهدفت هدفا متحركا ببلدة العوينات القريبة من أوباري.