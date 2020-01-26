قنونو.. قواتنا الباسلة تحافظ على تمركزاتها وتلاحق فلول قوات حفتر بإتجاه الوشكة

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأحد، 26 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:13
|المغرب
|18:33
|العشاء
|20:03
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:13
|المغرب
|18:33
|العشاء
|20:03
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:13
|المغرب
|18:33
|العشاء
|20:03
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:13
|المغرب
|18:33
|العشاء
|20:03
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:13
|المغرب
|18:33
|العشاء
|20:03
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:13
|المغرب
|18:33
|العشاء
|20:03
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