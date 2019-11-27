قنونو: قواتنا بالمنطقة العسكرية الجنوبية تُواصل سيطرتها على حقل الفيل

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قواتهم بالمنطقة العسكرية الجنوبية تواصل سيطرتها على حقل الفيل رغم محاولات من وصفها بـ”ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر” استهداف الحقل بالطيران.

وأشار قنونو في تصريحات صحفية، إلى أن المنشآت النفطية الليبية وعملية الإنتاج والعائدات منها ملك للشعب الليبي وينبغي الحفاظ عليها وحمايتها، وفق قوله.

وأضاف يقول:

بعد 235 يومًا من العدوان على العاصمة من قِبل المتمردين ومجرمي الحرب و المرتزقة يقودهم مجرم الحرب المتمرد حفتر، لا زالت العاصمة صامدة، ولدينا المزيد.

وسيطرت قوة من المنطقة العسكرية سبها التابعة لحكومة الوفاق بإمرة الفريق ركن “علي كنه” على حقل الفيل، في وقت سابق الأربعاء.

وأوضح مصدر عسكري لقناة “ليبيا لأحرار” أن عملية السيطرة جرت بعد دخول القوة للحقل دون أي اشتباكات، بعد التفاهم على تسليمه مع القوة الموجودة به.

وكانت قوات حفتر أعلنت في فبراير سيطرتها على الحقل الذي يبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا، وتتشارك إدارته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية.

من جانبه أكد آمر المنطقة العسكرية سبها التابعة لحكومة الوفاق الفريق ركن “علي كن” سيطرة قوات حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني على حقل الفيل النفطي.

وأوضح فريق ركن “كنة” في تصريح لقناة “فبراير” أن السيطرة على الحقل تمت دون أي خسائر في قواتهم.

وأضاف يقول:

نحاول تحييد المنشآت والحقول النفطية عن أي صراعات سياسية.

وأشار آمر المنطقة العسكرية سبها إلى أن القوات الموجودة بحقل الفيل هي قوات تابعة لحرس المنشآت النفطية المُكلفة من الدولة بشكل رسمي منذ 2012.